Musikalischer Zieleinlauf in Bad Kleinkirchheim

Schwungvolles Programm am Donnerstag

Doch es ist noch nicht Schluss mit Hüttengaudi in Bad Kleinkirchheim! Morgen, Donnerstag, werden die Hiko’s ab 14 Uhr beim „Zum Sepp“ bei der Talstation der Kaiserburgbahn noch einmal richtig Gas geben. Ehe es für den „Wenn die Musi spielt“-Sonnenskilauf dann ab 17 Uhr bei Musik, Ski & Chill in Trattlers Einkehr in der Nähe der Talstation Maibrunnbahn auf den Zielhang geht.