„Wenn die Musi spielt“-Sonnenskilauf: Party pur!

Musikalisches Stimmungsfeuerwerk an den Skipisten in Bad Kleinkirchheim! Bereits heute, Freitag, werden die 3 Wilderer ab 13 Uhr beim Brunnachhof nahe der Abfahrt der Biosphärenparkbahn mit ihren volkstümlichen Klängen so richtig einheizen – und das Partywochenende des „Wenn die Musi spiel“-Sonnenskilaufs gebührend einleiten.