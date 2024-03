Salzburger Bilanz: 11,6 Millionen gebuchte Nächte

Die Zahl der Gästeankünfte in Österreich steigt um fast 7 Prozent auf 13,8 Millionen, während im Februar die Buchungen um 5,7 Prozent zunahmen. Im zweiten Monat des Jahres trugen vor allem ausländische Urlauber zum Tourismus bei, wobei sie mit 14,9 Millionen gebuchten Nächten den Großteil ausmachten – ein Anstieg von 6,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die stärkste Gruppe waren Deutsche mit 6,4 Millionen Buchungen, gefolgt von Niederländern mit 3 Millionen Nächtigungen. Inländische Urlauber buchten 3,5 Millionen Nächte, was einem Plus von 2,3 Prozent entspricht.