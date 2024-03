Fahrgäste zornig: Grazer Ersatzverkehr überlastet

Es ist mal wieder so weit: Der Grazer Straßenbahnverkehr steht still – zumindest teilweise. Seit vergangenen Samstag werden Weichen am Jakominiplatz und bei der Remise in Eggenberg repariert. Für alle betroffenen Straßenbahnlinien wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet, die Haltestellen dreier Buslinien am Jakominiplatz mussten dafür versetzt werden (alle Informationen auf der Website der Holding Graz).