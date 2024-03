Westenthaler hält ORF-Abgabe für rechtswidrig

So gebe es keinen gesetzeskonformen ORF-Beitrag, weil bei der Reform des Gesetzes das Prozedere, um die Höhe festzulegen, nicht abgeändert worden sei. Der Stiftungsrat habe die Höhe nicht bestimmt. Monatlich 15,30 Euro seien nur als Obergrenze definiert worden, heißt es in dem Brief. Sobald auch nur ein Bescheid vor Gericht aufgehoben werde, könnte die Rückzahlungspflicht aller bisher erhaltenen Beiträge drohen, sagte Westenthaler am Dienstag. Aktuell würden mehrere Verfahren gegen die Haushaltsabgabe geführt.