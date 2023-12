ORF-Gebühr: Wieso viele doppelt zahlen sollen

Wiener kennen das, der ORF offenbar nicht: Eckhäuser haben oft zwei Eingänge und damit zwei Adressen. Man kann also in derselben Wohnung wohnen und trotzdem „in verschiedenen Straßen“, so wie zum Beispiel Herr H. und seine Frau - woraufhin prompt sowohl er als auch seine Frau vom ORF die Aufforderung bekamen, die neue Haushaltsabgabe - doppelt - zu zahlen.