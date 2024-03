169 abnorme Rechtsbrecher in Pflegeheimen

Bereits im Jahr 2021 hat die „Steirerkrone“ über die steigende Zahl der Personen „mit forensischem Hintergrund“ berichtet, die in heimischen Pflegeheimen untergebracht sind. „Es ist aus unserer Sicht nicht hinnehmbar, dass geistig abnorme Rechtsbrecher nach wie vor in steirischen Pflegeheimen Tür an Tür mit rechtschaffenen, betagten Menschen untergebracht werden“, sagt FPÖ-Klubobmann Mario Kunasek. Auf Anfrage seiner Partei hat nun der steirische Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl (ÖVP) aktuelle Zahlen erhoben.