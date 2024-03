Zukunft von Sturm-Legende ist jetzt geklärt!

Kitchee möchte, dass die schwarze Ikone den Vertrag verlängert, auch andere Klubs aus Thailand und Südkorea bekundeten bereits Interesse. Doch Jantscher wird sein Abenteuer in drei Monaten beenden. „Der Verein taugt mir, ist wirklich top. Aber ich habe mir zuletzt viele Gedanken gemacht, ob es wert ist, noch ein Jahr anzuhängen. Ich habe in meiner Karriere so viel erlebt und gesehen. Finanziell habe ich es nicht nötig, außerdem gibt es Wichtigeres im Leben. Meine Großeltern werden nicht jünger, unser Hund Luigi ist nach 14 Jahren an unsere Seite unlängst gestorben und wir waren nicht daheim in Graz“, meint der ehemalige Legionär (Holland, Türkei, Schweiz, Russland).