„Ein Alter von 34 ist hier kein Hinderungsgrund“

Der Traum von der erstmaligen Teilnahme an der Champions League ist erfüllt - in Hongkong konnte Sturm-Legende Jakob Jantscher zum Jahreswechsel zufrieden Bilanz über sein Abenteuer in Fernost ziehen! „Sportlich läuft’s für mich nicht schlecht“, schmunzelt der 34-jährige Weltenbummler (dessen Kinder mittlerweile eine deutschsprachige Schule und einen Kindergarten besuchen), „mit vier Treffern hab ich für Kitchee in der Champions League mehr Tore erzielt als so mancher Topstar.“ Mehr als Superstar Cristiano Ronaldo, Ex-Barcelona-Star Philippe Coutinho, Belgiens Wuschelkopf Fellaini und Sadio Mane!