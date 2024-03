„Problemkrokodil“ stalkte Menschen und fraß Hühner

In Australien ist es Rangern gelungen, nach Wochen vergeblicher Versuche zwei berüchtigte „Problemkrokodile“ einzufangen. Besondere Sorge habe ein fast vier Meter langes Exemplar namens „Herbie“ bereitet, das sich am Herbert River 125 Kilometer nördlich der Stadt Townsville auf Privatgrundstücken herumgetrieben habe, teilte die Regionalregierung von Queensland am Dienstag mit.