Australien setzt im Kampf gegen Krokodile auf KI

Der australische Bundesstaat Queensland will in Zukunft gezielt gegen Krokodilattacken vorgehen und dabei auch auf Künstliche Intelligenz (KI) zurückgreifen. Nachdem erst Ende April ein Angler bei einem Angriff eines der gefährlichen Reptilien ums Leben gekommen war, sollen in den nächsten Jahren mehr als vier Millionen australische Dollar (rund 2,46 Millionen Euro) in neue Schutzmaßnahmen investiert werden, kündigte die Umweltministerin der Region, Meaghan Scanlon, am Dienstag an.