Schiff kracht in den USA in Brücke – eingestürzt!

Fahrzeuge stürzten in den Fluss

Mehrere Fahrzeuge und Menschen seien in den darunter liegenden Patapsco-Fluss gestürzt. Der Pressesprecher der Feuerwehr Baltimore, Kevin Cartwright, erklärte gegenüber „WTOP News“, es seien mindestens sieben Fahrzeuge, darunter eines in der Größe eines Sattelzuges in das Wasser gefallen. Zudem sollen bis zu 20 Arbeiter in die Fluten gestürzt sein.