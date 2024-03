Viele Österreicher essen in Karwoche traditionell

Fisch am Karfreitag weniger verbreitet

Der Fisch am Karfreitag ist eine Spur weniger verbreitet. In der Umfrage geben aber immerhin 22 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher an, zumindest fallweise Fisch zu essen, für mehr als jede fünfte Person (22 Prozent) ist die Tradition fix. In der Fastenzeit wird laut iglo überhaupt mehr Fisch gegessen als sonst. „In der Fastenzeit 2023 wurde um 19 Prozent mehr Tiefkühlfisch gekauft als im Jahresverlauf“, sagt Iris Ruschak, Marketing Director bei iglo, in einer Aussendung.