„Qualeier“-Import: 20 Steirerbetriebe sperren zu!

Dabei ist es gerade dem Steirer wichtig, unter welchen Umständen ihre „Eierproduzentinnen“ gehalten werden, das ist laut Erhebungen das Top-Kaufkriterium (63 Prozent), noch vor der Herkunft (57%) und sogar der Frische (47). Dennoch werden den Konsumenten Eier aus tristesten Haltungsformen dreist so untergejubelt, dass man sie gar nicht gezielt vermeiden kann, hauptsächlich über Flüssigei oder Eipulver, in

Folge auch in Kuchen oder Mayonnaise. In gigantischen Dimensionen. Maria Pein: „Die Mengen haben sich in den letzten zwei Jahren sogar verfünffacht! 2022 waren es, nachdem die Zahlen jahrelang zurückgegangen sind, noch 62 Millionen. 2023 waren es 300 Millionen Eier!“ Und: Die Haltungsform oder woher das Ei außerhalb seiner natürlichen Form kommt, muss nicht einmal gekennzeichnet sein . . .