Nach guter Tat weiterhin auf der Intensivstation

Mit bösen Verletzungen endete – wie berichtet – eine gute Tat am Freitagabend in Garsten. Weil eine Einheimische (52) mit vollen Taschen am Straßenrand unterwegs gewesen war, hielt eine Ternbergerin (58) ihren Wagen an. Als die beiden Frauen die Taschen im Kofferraum verstauen wollten, wurden sie von einer 50-jährigen Lenkerin „abgeschossen“. Beide Frauen wurden schwer verletzt ins Klinikum Steyr eingeliefert.