Skifahrer (57) stürzte in Tirol in Wassergraben

Verletzungen an der Schulter

Dabei geriet der Deutsche in unwegsames Gelände, kam zu Sturz, rutschte über eine Steilstufe in einen wasserführenden Graben und verletzte sich dabei an der Schulter. Kollegen des Verunfallten setzten den Notruf ab. Der 57-Jährige wurde von der Pistenrettung erstversorgt und anschließend vom Team des Rettungshubschraubers „Heli 4“ mittels Tau geborgen und in das Krankenhaus nach Schwaz gebracht.