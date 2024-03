Aufatmen bei Tirol: Verletzung nicht so schlimm

Titelverteidiger Hypo Tirol schaffte die schwere Halbfinal-Hürde Aich/Dob, beendete die Serie am Samstag im vierten Duell mit einem dramatischen Fünfsatzsieg in Bleiburg. Dafür bekamen die Spieler drei Tage frei. Danach beginnt die Vorbereitung auf das Finale (best of 7) gegen Hartberg ab 10. April.