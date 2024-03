Schweigender St. Johann-Coach und mutige Grünauer

Wals-Grünau startete mit zwei Siegen sehr stark in die Frühjahrssaison der Westliga. Vor allem die Leistung bei Rankweil bereitete dem neuen Trainer Christoph Knaus eine große Freude. Ganz anders sieht es in St. Johann aus. Dort kommen nach zwei Niederlagen Erinnerungen an den Herbst hoch. Die Nerven dürften schon blank liegen.