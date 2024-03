Ex-EU-Kommissionspräsident fürchtet „großen Krieg“

„Kenne Putin gut“

Gleichzeitig erklärte Juncker, dass es nicht das Verschulden Europas sei, sondern „dem massiven Fehlverhalten“ des russischen Präsidenten Wladimir Putin geschuldet sei. Er kenne Putin gut, berichtete Juncker. „Wahrscheinlich gehöre ich zu den Europäern, die am längsten und intimsten mit ihm geredet haben. Ich habe mit ihm stundenlange, auch nächtliche Gespräche in deutscher Sprache geführt, ohne Zutun von Diplomaten oder Dolmetscher. Ich habe ihn also richtig auf dem Grill gehabt. Und er mich.“ Nun sei er „sehr enttäuscht“.