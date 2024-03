Altpapiercontainer in Innsbruck in Brand gesteckt

Kurz nach 14.30 Uhr rückten am Samstag sechs Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr in Innsbruck aus, nachdem in der Unterbergerstraße ein Altpapiercontainer in Brand gesteckt wurde. „Offensichtlich war dort durch Fremdeinwirkung ein Brand ausgebrochen“, heißt es seitens der Polizei.