ÖSV-Lady Christine Scheyer beendete ihre Karriere

88 Weltcuprennen

Ihre Weltcup-Premiere feierte die damals 19-jährige Speed-Spezialistin beim Heimrennen in Zauchensee, im Dezember 2014. In ihren insgesamt 88 Weltcupeinsätzen fuhr sie 13 Mal in die Top zehn. Zweimal jubelte Scheyer über einen Podestplatz – einem zweiten Rang bei der Abfahrt in Courchevel (Fra) im März 2022 und vor allem den Sieg in Zauchensee im Jänner 2017, wo sie ihr erstes WC-Rennen gefahren war.