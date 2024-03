Politische Palm-Esel

Der alte Volksbrauch, jenen, der am spätesten aufsteht, am Palmsonntag als „Palm-Esel“ und am Pfingstsonntag als „Pfingst-Ochsen“ zu bezeichnen, dürfte den meisten progressiven urbanen Zeitgenossen wohl nicht mehr bekannt sein. Auf dem Lande allerdings pflegt man allzu träge Langschläfer noch immer scherzhaft als Faulpelze an den Pranger zu stellen.