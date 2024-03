„Haben in Island fast unseren Verstand verloren“

Beim Stichwort „akzeptieren“: Sie sitzen jetzt auch in der Jury der ORF-Show „Die große Chance“, also dort, wo Ihre Karriere begann. Wie fühlt sich das an?

Es ist ein schräges Erlebnis, weil ich gefühlt gerade erst da war – eben auf der anderen Seite. Das erste Mal hab ich mich so hinter dem Knopf sitzen gesehen, wo ich damals vor zehn Jahren auf der Bühne stand. Es ist so ein Full-Circle-Moment, also der Kreis schließt sich. Am Anfang denkt man sich, dass man das nicht verdient hätte, aber dann lässt man das musikalische Leben Revue passieren. Zwischen den beiden Momenten war „Leya“, „Kryptonite“, drei Alben, viele Höhen und Tiefen und dann denkt man sich: na gut, vielleicht habe ich es doch verdient. Als ich das akzeptiert habe, habe ich mich damit auch wohlgefühlt. Und jetzt sehe ich es so, dass ich anderen bei ihrer Karriere vielleicht helfen konnte. Ich habe versucht, konstruktiv zu sein, weil davon, andere runterzumachen, hat niemand etwas.