Das doppelte Volleyball-Finale ist zum Greifen nah

Bereit für den großen Kampf

Die Herren von Hypo Tirol reisten schon am Vortag mit dem Bus nach Bleiburg an, trainieren Samstagvormittag noch locker in der JUFA-Arena. Am Abend (19 Uhr) wird’s dann laut. Die Fans von Aich/Dob sorgen immer für eine heiße Stimmung.