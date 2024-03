So viele Flüchtlinge wurden in Tirol aufgegriffen

Die Gegenüberstellung von Anlandungen in Italien und Aufgriffen in Tirol zeige, dass sich diese nicht 1:1 an der südlichen Grenze Tirols niedergeschlagen hätten, führt Harald Baumgartner, Leiter der Fremden- und Grenzpolizeilichen Abteilung, aus. Im Gegenteil – die Aufgriffe in Tirol seien zurückgegangen. Baumgartner sieht eine „Routenverlagerung“, auch durch „hohe Kontrolldichte“ bedingt.