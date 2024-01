Österreich bei Zahl der Asylanträge auf Platz 2

Österreich verzeichnete im Jahr 2023 die zweithöchste Anzahl an Asyl-Erstanträgen im Verhältnis zur Bevölkerung (1050 pro eine Million Einwohner). Im Oktober 2023 haben 114.830 Menschen in einem der 27 EU-Länder erstmals um Asyl angefragt. Das sind um 17 Prozent mehr als im Oktober 2022 (97.980), wie die europäische Statistikbehörde Eurostat am Montag mitteilte. Bei unbegleiteten Minderjährigen lag Österreich EU-weit an dritter Stelle.