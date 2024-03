Nach „Kategate“: Palast sucht neuen Mitarbeiter

„Reputation und Wirkung im Vordergrund“

Der neue Mitarbeiter soll sich offenbar um die gesamte Königsfamilie kümmern. Die Wortwahl in der Anzeige lassen jedoch aufhorchen. „Die Reaktionen auf unsere Arbeit sind immer sehr öffentlichkeitswirksam, sodass Reputation und Wirkung im Vordergrund Ihrer Arbeit stehen“, heißt es in der Stellenausschreibung. Interessierte können sich bis 7. April bewerben. Für 37,5 Stunden die Woche bietet der Palast umgerechnet etwa 30.000 Euro Gehalt pro Jahr an.