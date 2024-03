Schwärzler nach doppelter Arbeit im Viertelfinale

Joel Schwärzler musste beim ITF-M15-Turnier in Antalya (Tur) doppelte Arbeit verrichten. Denn sein ursprünglich auf Mittwoch angesetztes Erstrundenduell gegen den an Nummer drei gesetzten Russen Denis Klok wurde auf Donnerstag Vormittag verschoben. Was für ihn schlussendlich zwei Spiele an einem Tag bedeuten sollten.