„Rechtsbrecher“ ist zulässige Kritik an Nehammer

Der damalige Innenminister Nehammer hatte der Mutter der 12-jährigen Tina die Schuld an der Situation gegeben, da sie Entscheidungen von Behörden nicht beachtet hätte und mit ihrer Familie in Österreich geblieben sei. Die Abschiebung war per Charterflug durchgeführt worden und hatte damals sowohl die Politik als auch die Bevölkerung bewegt, die zum Teil für die Familie auf die Straße gegangen war.



Hier sehen Sie die Tweets des Anwalts zu dem Fall.