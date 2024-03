So ist der Wald auch in 100 Jahren noch klimafit

Wiederaufforstung hat begonnen

So sehr sich die Baumverteilung also ändern wird – eines bleibt beständig: Wie im Forstgesetz festgehalten, wird nie mehr Holz entnommen werden, als nachwächst. Und das ist eine ganze Menge: „Alle fünf Minuten wächst in Oberösterreich so viel Holz nach, dass man damit ein Einfamilienhaus bauen könnte“, veranschaulicht Starhemberg. In ganz Österreich habe sich der Wald in den vergangenen 50 Jahren um die Fläche des Burgenlandes vergrößert – ein Trend, der vorerst anhalten dürfte: Die Österreichischen Bundesforste haben soeben mit der diesjährigen Wiederaufforstung begonnen. Die meisten Jungpflanzen – etwa 370.000 – werden in OÖ gesetzt.