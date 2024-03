Anstieg an rassistischen Straftaten in Frankreich

In Frankreich hat es im vergangenen Jahr deutlich mehr registrierte rassistische Straftaten gegeben als noch im Vorjahr. Mit etwa 8500 Verbrechen und Vergehen stieg die Zahl um 32 Prozent, wie das Innenministerium in Paris am Mittwoch mitteilte. Hinzu kämen etwa 6400 rassistische Verstöße im vergangenen Jahr. Am häufigsten seien Menschen rassistisch beleidigt, provoziert oder diffamiert worden. Auch Morddrohungen und Erpressungen habe es gegeben.