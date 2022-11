Abgeordneter für 15 Tage aus Parlament verbannt

„Zurück nach Afrika“

De Fournas hatte am Donnerstag, während Martens Bilongo am Rednerpult über ein im Mittelmeer blockiertes Schiff mit Flüchtlingen sprach, gerufen: „Kehr(t) nach Afrika zurück.“ In der gesprochenen französischen Sprache war dabei nicht zu unterscheiden, ob er mit seinem Zwischenruf den Abgeordneten der Linkspartei oder die Menschen auf dem Schiff meinte. Martens Bilongo hatte unmittelbar erwidert: „Überhaupt nicht.“ Im Parlament entstand großer Aufruhr und viele Abgeordnete riefen: „Raus, raus!“. Die Sitzung wurde vertagt.