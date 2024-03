Mit Fernglas und Kamera hinaus in die Natur!

Birden“, also das Vogelbeobachten ist voll im Trend. Egal ob im Garten, bei der Futterstelle oder in den Bergen. „Immer mehr Menschen finden beim Beobachten unserer gefiederten Freunde einen erholsamen Ausgleich in unserer wunderbaren Natur- und Vogelwelt“, so der renommierte und gefragte Vogelexperte und Wildtierfotograf Dietmar Streitmaier, der die „Bergkrone“ prompt mit auf eine Birdwatching-Tour nahm.