„Es hat sich etwas in der Gesellschaft verändert“

„Krone“: Läuft bereits die Übergabe der Amtsgeschäfte für den Bezirkshauptmann-Wechsel am 1. April?

Christian Sulzbacher: Schriftstücke, die über den 1. April hinausgehen, habe ich bereits an meinen Nachfolger Nico Groger elektronisch weitergeleitet. Er war schon als Expositurleiter in Gröbming, also in der gleichen Materie und im gleichen Bezirk, tätig und hat den Überblick über den Bezirk, den auch ich habe.