Wilhelm Muzyczyn wieder Festspiel-Vizepräsident

Mit Ende Oktober ist Schluss

Lange bleibt Muzyczyn allerdings nicht in der Funktion des Vizepräsidenten. Denn wie in der Aussendung der Festspiele zu lesen ist, scheidet er Ende Oktober, „nach Erreichen seines 72. Lebensjahres“, aus. Nach 28 Jahren als Festspiel-Vize ist also Schluss für den Baufachmann. „In seine Amtszeit fielen neben der stetigen Weiterentwicklung der Bregenzer Festspiele auch der Erweiterungsbau mit Werkstattbühne 1997, die Sanierung des Festspielhauses 2006 und die laufende dritte Baustufe“, erklärten die Festspiele.