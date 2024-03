Pure Nostalgie, Kopfkino und geniale Improvisation

Rund um den Palmsonntag ist in Oberösterreich am Wochenende einiges los: Pferdefans kommen beim Ostermarkt in Stadl-Paura auf ihre Kosten, genialer Humor steht bei BlöZinger in Vöcklabruck oder beim „teuflischen“ Kabarett mit David Stockenreitner im Fokus. Und wer am Wochenende lieber musikalisch unterhalten werden will, sollte sich in Linz das Konzert „Bruckner V Improvised“ auf keinen Fall entgehen lassen!