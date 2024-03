Klarer Außenseiter? „Das kommt uns entgegen!“

So sieht es auch UBI-Trainerin Tanja Kuzmanovic: „Wir können die Situation realistisch einschätzen, trotzdem wissen wir um unsere Chance. In den letzten zwei Wochen haben wir uns sehr detailliert vorbereitet und wissen um die Spielanlage der Duchess. Gerade in Partien, in denen wir Außenseiter sind, haben wir zuletzt immer wieder bewiesen, dass wir in dieser Rolle über uns hinauswachsen können. Die Ausgangslage kommt uns also entgegen.“ Aber: UBI hat Personalprobleme, mit Simone Sill fällt eine Leistungsträgerin verletzt aus. Und, so Kuzmanovic, „bei zwei weiteren Spielerinnen ist auch noch nicht fix, ob sie spielen können.“ Die Übungsleiterin hofft jedenfalls auf einen Zuschaueransturm in der Serie. „Schon im Hinspiel werden viele Leute in Klosterneuburg dabei sein, die Fan-Kultur dort ist enorm. Und am auch am Samstag soll die Hütte im Sportpark beben. Die Mädels haben sich‘s verdient.“ Das zweite Grazer Team, UBSC-DBBC, trifft in seinem Play-Off-Duell auf St. Pölten, hat in der Unionhalle zumindest Heimvorteil.