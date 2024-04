Rennen der Rekorde! Am Rechberg purzelten Zeiten

Seriensieger entthront

Schatz war in seinem mehr als 600 PS starken Prototypen „Nova NP 01-2 C Honda Turbo“ bereits in den Trainingsläufen am Samstag Schnellster gewesen. Gestern fuhr er schon im ersten Lauf in 1:43,424 Minuten Streckenrekord, war im zweiten Versuch nur um 0,126 Sekunden langsamer. Das reichte am Ende souverän zum Gesamtsieg.