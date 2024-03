Dating-Opfer reihenweise betäubt und ausgeraubt

Wien-Döbling, Wien-Donaustadt, Wien-Leopoldstadt, Linz, Wels (beide OÖ), Ramsau (Steiermark), St. Veit an der Glan (Kärnten), Güssing (Burgenland) – aus fünf Bundesländern meldeten sich insgesamt zehn Männer zwischen September und November 2023 bei der Polizei. Sie hatten sich in ihren Wohnungen und Häusern mit Ungarinnen getroffen, die sie zuvor auf einer seriösen Partnerschaftsplattform kennengelernt hatten, so die Erzählung. An vieles könnten sie sich jedoch nicht mehr erinnern.