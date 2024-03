Mit kleinen Tricks überflüssige Kilos loswerden

Vorkochen liegt im Trend

Im Trend liegt auch das sogenannte „Meal-Prepping“, zu Deutsch: Vorkochen. Wer nach einem langen Arbeitstag hungrig nach Hause kommt, schlingt meist viel Ungesundes in kurzer Zeit hinunter. Dagegen hilft es, ausgewogene Mahlzeiten vorgekocht und parat zu haben. So kommt man gar nicht in Versuchung, sich mit Snacks vollzustopfen.