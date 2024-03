Unbekannter schnitt Fahrschulauto und fuhr davon

Ein unbekannter Fahrzeuglenker lenkte am Dienstag um 17.10 Uhr einen schwarzen Klein-PKW auf der B 126 von Bad Leonfelden kommend in Richtung Zwettl/Rodl. Im Bereich Hintermühle, Gemeindegebiet Zwettl/Rodl, überholte er trotz Gegenverkehr ein Fahrschulauto, gelenkt von einem 15-jährigen Fahrschüler aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung. Am Beifahrersitz saß sein 56-jähriger Fahrschullehrer, ebenfalls aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung.