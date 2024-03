Wer Aufsichtsratschef Gusenbauer nachfolgen soll

Auch nach der Treuhandlösung braucht die wichtigste Konzerngesellschaft im Benko-Reich dringend Kapital. Doch die Gespräche scheiterten an der bislang fehlenden Transparenz. Weitere Weichen gestellt werden sollen in den Hauptversammlungen Anfang April – in denen auch prominente Vertraute des Immo-Jongleurs ihre Ämter abgeben werden.