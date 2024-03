Gisele Bündchen: „Bin stärker, als ich dachte“

Veränderung sei nun mal „die einzige Konstante im Leben“, so Bündchen. „Das Einzige, das fix ist, ist der Tod.“Sie setze nun auf Dankbarkeit, erzählte die 43-Jährige. „Wir können uns denken: Warum passiert ausgerechnet mir das? Aber ich glaube, wir sind hier, weil wir alle etwas zu lernen haben und uns weiterentwickeln und wachsen wollen.“ Die schwierigsten Erfahrungen in ihrem Leben hätten ihr gezeigt, „dass ich stärker bin, als ich dachte“, so Bündchen weiter.