„Vielleicht sagt sie morgen, dass sie zurücktritt“

Gut-Behrami hat zum zweiten Mal in ihrer Karriere den Ski-Thron erklommen. Sie gewann nicht nur die große Kristallkugel für den Gesamtweltcup, sondern auch die kleine für den Riesenslalom. Im letzten RTL in Saalbach-Hinterglemm am Sonntag reichte ihr Platz zehn am Ende. „Was Lara gezeigt hat, ist grandios. Ich bin so stolz auf sie. Denn die Ausgangslage war nicht einfach. Sie musste irgendwie ins Ziel kommen, durfte aber nicht zu viel riskieren. Unglaublich, wie sie das geschafft hat“, analysiert Pauli Gut gegenüber dem „Blick“.