Jetzt steigen Kristall-Festspiele von Gut-Behrami

„Natürlich hatte ich gehofft, in dieser Saison wieder im Riesentorlauf starten zu können, aber uns ist die Zeit ausgegangen, genug Fortschritte zu machen, um am Sonntag rennbereit zu sein“, erklärte Shiffrin, die am vergangenen Sonntag in Åre den Slalom überlegen gewonnen und sich zum achten Mal die Kristallkugel für die Spezialwertung gesichert hatte. Zuvor hatte sie mehr als einen Monat lang pausiert, um Verletzungen an Knie und Knöchel in den Griff zu bekommen.