Lara Gut-Behrami gesteht: „Ich war nervös“

Dank des Mega-Vorsprungs von 95 Punkten auf Federica Brignone, die das Rennen am Sonntag gewinnen konnte, reichte Platz zehn am Ende. „Diese Kugel zu gewinnen, ist unglaublich. Sie bedeutet mir sehr viel, bei mir ging immer alles über den Riesentorlauf. Wenn ich wusste, ich bin da gut unterwegs, geht es auch in den anderen Disziplinen. Ich habe ersehnt, dass ich im Riesentorlauf irgendwann einmal in der Lage bin, um die Kugel mitzufahren“, erklärte die sichtlich erleichterte Gut-Behrami.