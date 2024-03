So viel Geld kassierten Odermatt und Gut-Behrami

Rund drei Millionen Euro mit Preisgeldern, Ausrüster und Sponsoren

Dies spiegelt sich auch in den Preisgeldern wider. Odermatt kassierte insgesamt 836.485 Euro an Preisgeldern. Zum Vergleich: Slalom-Kugelgewinner Manuel Feller kam vor dem Weltcup-Finale auf 304.697 Euro. Das meiste Geld kommt aber in der Regel vom eigenen Ausrüster und Hauptsponsor (meist der Kopfsponsor der Athleten). So soll Odermatt laut „Blick“ inklusive Preisgeldern in diesem Jahr auf rund drei Millionen Euro kommen. Der Dominator soll ca. 20 Sponsoren in seinem Portfolio haben. Dabei spielen auch soziale Medien eine große Rolle. „Marco liefert auch neben der Piste. Wir haben häufig sehr langfristige Verträge. Das zahlt sich in der Summe aus und gibt Planungssicherheit. Marco hat ein stabiles Sponsoren-Haus“, erklärte sein Manager Michael Schiendorfer.