LIVE ab 9 Uhr: Der letzte Damen-RTL der Saison!

Lara Gut-Behrami steht vor ihrem zweiten Gesamtsieg im alpinen Ski-Weltcup nach 2015/16. Diesen dürfte sie heute im Riesentorlauf in einem Aufwaschen mit dem erstmaligen Gewinn der kleinen Kugel fixieren. In der zweiten Woche des Finales in Saalbach-Hinterglemm könnten die Festspiele für die Tessinerin weitergehen, winken ihr doch noch zwei weitere Kristallobjekte. Für die Österreicherinnen geht es um einen versöhnlichen Saisonabschluss in der technischen Disziplin.