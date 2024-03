Recreation mit Hagelschauern im Frühlingswind

Tänzelndes Temperament

Zuvor spielt man ungewöhnliche Stücke. In die „Graz-Sonata” Vivaldis (die so heißt, weil man sie als Abschrift in hiesigen Archiven fand) legt Bonet tänzelndes Temperament. In Charles Avisons Concerto aus Bearbeitungen von Stücken Domenico Scarlattis beweist die Musikerin durch gemeißelte Läufe (im „con furia”) und einen variierten Spreiztanz („Vivacemente”) endgültig, dass ihre Klangauffassung von Barockmusik nicht altvaterisch, sondern ereignishaft ist. Dem folgt auch das Orchester: Flockig und gut austariert, gleitet man durch einen turbulenten Frühling.