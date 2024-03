Drogenlieferung mit dem Taxi: Dealer geschnappt

Die Drogen besorgte sich der kriminelle Taxilenker seit längerer Zeit schon in Slowenien und schmuggelte diese nach Kärnten. „Er verkaufte die Drogen gewinnbringend vor allem in Villach und finanzierte damit seinen Lebenswandel und seine Sucht“, erklärt die Polizei. Der 55-Jährige wurde in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert.